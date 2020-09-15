Путин оценил противостояние коронавирусу в России

Россия эффективно противостоит распространению коронавируса: страна находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и на 100-м месте по смертности, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 сентября.

«Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан», — отметил президент.

По его словам, такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку.

Ранее во вторник стало известно, что в Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев заражения коронавирусом: за последние сутки COVID-19 подтвердился у 730 человек. Всего по стране за последние 24 часа выявлено 5529 зараженных.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 связали прирост новых случаев заражения с увеличением количества проводимых тестов. При этом отмечается, что доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась. Также влияние оказало возвращение жителей к привычному формату работу, говорится в сообщении.

Согласно последним данным, после перенесенной коронавирусной инфекции человек продолжает выделять вирус до 90 дней. Такие данные были получены иностранными специалистами. В России самый продолжительный подобный случай длился 48 дней.