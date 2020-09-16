Бывшего главу российской легкой атлетики приговорили к тюремному сроку в Париже

Парижский суд отправил в тюрьму бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Балахничев был заочно приговорен к трем годам лишения свободы. Он находится в международном розыске. Бывший глава ВФЛА заявил РИА Новости, что не согласен с решением парижского суда. Россиянин намерен обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Балахничев занимал пост главы ВФЛА с 1990 по 2015 год. Кроме того, с 2000 по 2003 год он был заместителем председателя Госкомспорта Павла Рожкова и руководителя Росспорта Вячеслава Фетисова. В феврале 2015-го он покинул должность главы ВФЛА на фоне разгоревшегося допинг-скандала. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала его пожизненно.