Раскрыты вызвавшие мурашки у бывшего главы Госдепа слова Путина о России

Журналист Боб Вудворд (Bob Woodward) в своей новой книге «Ярость» написал, что президент США Дональд Трамп раскрыл ему диалог бывшего главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.

По данным журналиста, однажды Тиллерсон плавал с Путиным на яхте по Черному морю. Во время разговора российский лидер напомнил о ядерном статусе его страны — таким образом он хотел избежать отношения к России как к «банановой республике».

«Вы, американцы, думаете, что выиграли холодную войну. Вы не выиграли холодную войну. Просто мы никогда не вели эту войну. Мы могли бы, но не делали этого», — отметил Путин. Утверждается, что эти слова вызвали у Тиллерсона «мурашки по позвоночнику».

Ранее сообщалось, что Вудворд рассказал о письмах северокорейского лидера Ким Чен Ына Трампу. Оба политика с большой теплотой отзывались о переписке, что способствовало тому, что они прониклись друг к другу любовью. Также Трамп якобы в интервью выразил симпатию некоторым руководителям, которые склонны к авторитаризму, например, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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