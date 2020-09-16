Шведские компании получили лишние деньги вопреки пандемии

У шведских компаний появились лишние деньги вопреки пандемии коронавируса, поэтому они решили возобновили выплату дивидендов. Бизнес столкнулся с более мягкой рецессией, чем опасались экономисты, пишет Bloomberg.

Промышленная компания Husqvarna AB сообщила, что возобновит выплату дивидендов из-за благоприятной рыночной конъюнктуры. Лесопромышленная компания Holmen AB и фирмы по недвижимости Kungsleden AB и Wallenstam AB объявили об аналогичных планах.

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В последние месяцы экономические перспективы Швеции улучшаются. В августе правительство прогнозировало сокращение ВВП по итогам года на 4,6 процента (в мае ожидалось падение на семь процентов). В следующем году, согласно прогнозам, экономика вырастет на 4,1 процента. По данным Bloomberg, более двух третей компаний, включенных в индекс OMX Stockholm 30 (ключевой фондовый индекс Швеции), получили лучшую прибыль за прошлый квартал, чем ожидалось.

Решение властей не вводить жесткий карантин и пойти по пути построения коллективного иммунитета вызвало обширные дискуссии как в самой Швеции, так и за рубежом. Однако многие эксперты были уверены, что Швеция окажется в числе европейских стран, у которых падение ВВП за квартал будет наименее значительным.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны не платить дивиденды до января 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. ЕЦБ потребовал от всех «крайней умеренности» в отношении выплат вознаграждений акционерам. Европейский банковский сектор снизился примерно на 33 процента с начала года.