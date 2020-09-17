МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства россиянина в Эстонию

МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства в Эстонию россиянина Александра Литреева. Об этом на брифинге для прессы заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Брифинг транслировался на ее странице в Facebook.
«Судя по словам самого Литреева, он выехал в Эстонию еще в мае (...) По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету», — заявила Захарова.
Литреев уехал в Эстонию, невзирая на обязанность явиться в суд. В феврале текущего года его задержали в Екатеринбурге по обвинению в хранении запрещенных веществ. Он полностью признал вину и после месяца в СИЗО оказался под домашним арестом, а в апреле суд отпустил его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Литреев — руководитель и основатель IT-компании Vee Security, создавшей приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах.