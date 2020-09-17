Российский ядерный буксир показали «в металле»

Пользователь german_kmw платформы LiveJournal опубликовал снимки изготовленного «в металле» технологического макета российского ядерного космического буксира.

В посте сообщается, что изделие «будет использоваться, по-видимому, как технологический макет на земле для отработки, примерки, чтобы посмотреть, как будет выглядеть и функционировать изделие в металле».

В сентябре исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация до конца текущего года запланировала подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера.

В августе 2019 года стало известно, что в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» разработана конструкторская документация, прошли автономные испытания ряда составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса («ядерного буксира»).

В ноябре 2018 года в России был представлен облик «ядерного буксира».

В октябре государственный научный «Центр Келдыша» заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Проект под названием «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» был в 2010 году одобрен комиссией при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России. На его реализацию из бюджета выделили 17 миллиардов рублей.