Генерал ФСБ оценил версию с отравленной бутылкой Навального

Генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов назвал предполагаемое отправление российского блогера Алексея Навального «сговором» его команды и немецких спецслужб. Об этом он в четверг, 17 сентября, заявил в интервью «Комсомольской правде».

Михайлов отметил, что сторонники Навального очень быстро получили информацию об инциденте в самолете или вовсе «прибыли на место раньше сообщения с лайнера».

Кроме того, по его словам, если бы на бутылке, из которой пил блогер, было боевое отравляющее вещество, воздействию яда подверглись бы и те, кто находился рядом с Навальным. Однако ни в томском отеле, ни в аэропорту, ни в самолете никто, кроме него, не пострадал.

Ранее об этом же заявлял разработчик «Новичка» Леонид Ринк. Он предположил, что изученная европейскими токсикологами бутылка из дела блогера могла быть и не из Томска, потому что «все бутылки одинаковы». Кроме того, России не предоставили предмет в качестве доказательства.

Представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) объясняли, что, когда стало известно о госпитализации блогера, они вызвали адвоката и поднялись с ним в номер оппозиционера. Там они начали описывать, фиксировать и упаковывать все, что могли найти, в том числе гостиничные бутылки из-под воды. Позднее эти предметы были переданы врачам в Берлине.

Также анализы проводили независимые лаборатории Франции и Швеции. Они подтвердили наличие в пробах отравляющего вещества группы «Новичок».