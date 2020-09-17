В «Роснефти» прокомментировали инициативу Минфина по увеличению НДПИ

В «Роснефти» прокомментировали налоговые новации Минфина, касающиеся роста НДПИ для металлургической и химической отраслей. Официальная позиция, опубликована на сайте компании.

«Экономический кризис, вызванный пандемией, стал серьезным вызовом для российской нефтегазовой отрасли. Ситуацию значительно усугубила вынужденная координация с партнерами на мировом сырьевом рынке», — отметили в компании. «В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия Правительства РФ и Минфина России по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки. Надеемся, что решения, которые будут приняты, покажут их сбалансированность и направленность на развитие российской экономики в долгосрочной перспективе», — подчеркнули в «Роснефти».

Заявление было сделано после того, как Минфин выступил с предложением по сокращению бюджетного дефицита за счет увеличения НДПИ. Новации были одобрены правительством РФ 16 сентября и предполагают рост НДПИ для металлургической и химической отраслей на 56 миллиардов рублей (по оценке Минфина).