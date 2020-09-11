В Архангельске построят четыре судна для пассажирских перевозок

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, в ходе которой стороны договорились о выделении федеральных средств на строительство четырех пассажирских судов.

В Архангельске с учетом специфики островных территорий очень развиты водные пассажирские перевозки, которыми пользуются более 20 тысяч жителей города. Однако парк водных судов в областном центре выработал свой ресурс и требует обновления.

«В этом вопросе нам очень нужна поддержка для того, чтобы в ближайшее время изготовить четыре судна ледового класса. Мы со своей стороны предварительную работу уже провели — совместно с федеральным агентством морского и речного транспорта. Сделали предпроектные работы и техническое задание, владеем четким пониманием, какие суда нам нужны. Учитывая, что у министерства промышленности и торговли Российской Федерации есть целое направление, связанное с поддержкой изготовления такого рода судов, я прошу учесть потребности региона в приоритетном порядке и оказать поддержку», — отметил Александр Цыбульский.

Он также добавил, что ежегодно областное правительство субсидирует водные пассажирские перевозки на сумму более 100 миллионов рублей для удобства жителей Архангельска. Денис Мантуров в свою очередь поддержал выдвинутую инициативу и сообщил, что необходимые средства будут доведены в рамках одной из госпрограмм министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Реализация проекта несложная и очень важно, что мы сможем построить их в Архангельской области, — подчеркнул Денис Мантуров. — Будем использовать средства, которые предусмотрены в рамках программы льготного лизинга и компенсации процентных ставок по кредитам. Поддержим вас обязательно».

Ранее Архангельская область заключила стратегическое соглашение с «Роснефтью», в рамках которого компания вдвое увеличивает перевалку нефтепродуктов для северного завоза через терминал в Архангельске. Благодаря проведенной модернизации оборудования на терминале «Роснефти» в Архангельске отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тысяч тонн. Этот объем превышает в два раза показатели прошлого года.

Соглашение направлено на развитие инвестиционной деятельности в регионе и расширение сотрудничества «Роснефти» с местными предприятиями. Уже с октября начнутся поставки нефтепродуктов через мощности «РН-Архангельскнефтепродукта» в адрес ГМК «Норильский никель». К маю будущего года «Роснефть» поставит предприятиям, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути.

«Роснефть» также увеличивает отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты компании по освоению месторождений Арктической зоны, в том числе для наиболее крупного проекта — «Восток-Ойл». Ранее компания уже отправила отсюда около 17 тысяч тонн грузов. Все это будет способствовать выполнению задачи руководства страны по развитию Северного морского пути.

