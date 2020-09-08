Минздрав поддержал инициативу создать арктический медцентр в Архангельске

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал инициативу по созданию арктического медицинского центра в Архангельске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский, передает ТАСС.

Цыбульский уточнил, что на данный момент надо определить, какие задачи будет выполнять центр. По его словам, Мурашко готов включиться в работу вместе с Минздравом. Сейчас определяются специалисты, которые примут участие в проекте от министерства. Таким образом планируется в том числе определить, насколько центр будет востребован. Одной из основных составляющих станет подготовка кадров к работе на Крайнем Севере.

Центр комплексных медицинских исследований в Арктике предложили создать в сентябре 2019 года во время выездного заседания дискуссионного клуба «Проектный офис развития Арктики». Центр хотят создать на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ) — единственного медицинского вуза в западной части Арктической зоны. Программу центра планировалось подготовить до конца 2020 года, предложение уже поддержало Минвостокразвития.

В марте 2019 года сообщалось, что врачей будут специально готовить для работы в Арктической зоны страны согласно новому образовательному стандарту. Медики, которые едут работать в регион, должны обладать специальными навыками и знаниями, особенно, когда речь идет о диспансеризации и ранней профилактике заболеваний. Также необходимо делать упор на такие виды помощи как профилактика холодовых травм и их лечение.