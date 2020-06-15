Российским врачам выплатят до трех миллионов рублей за переезд в Арктику

Переехавшие на работу в Арктику медики получат от государства до трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

В публикации сказано, что полпред дал поручение Минздраву предоставить в правительство России предложения по федеральным компенсациям для приехавших в Арктическую зону работников здравоохранения. В частности, врачам единовременно предлагается выплачивать три миллиона рублей, фельдшерам — 1,5 миллиона.

Ранее аналогичные льготы начали действовать в некоторых северных регионах. Например, за переезд в Норильск доктору заплатят полмиллиона рублей. В Ямало-Ненецком округе подъемные для врачей составляют до двух миллионов, фельдшеров — до миллиона. В Мурманской области и на Чукотке также существует похожая система выплат в рамках программы «Арктический доктор», которая направлена на привлечение медиков из городов в села.

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