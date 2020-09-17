США поблагодарили Литву за роль в ситуации вокруг Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Литву за роль страны в ситуации вокруг Белоруссии. Об

этом говорится в сообщении Госдепа, передает РИА Новости.

В частности, Помпео выразил признательность литовской стороне за «лидирующую роль» в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также соблюдения демократических прав народа этой страны.

Отмечается, что заявление было сделано по итогам встречи Помпео с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Помимо Белоруссии политики обсудили НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Литву в числе сателлитов США, которые якобы готовили протесты в Белоруссии десять лет. Тактика строилась «по классическому американскому учебнику цветных революций», утверждал он.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители республики не признали итогов голосования, после чего по всей стране начались массовые протесты.