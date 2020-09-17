Лукашенко прокомментировал женские протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал женские протесты в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах», — сказал Лукашенко, выступая на женском форуме своих сторонниц на «Минск-Арене». Белорусский лидер выразил уверенность, что «они опомнятся».

Ранее 12 сентября «Белтелерадиокомпания» (БТ) обвинила IT-компанию PandaDoc и в первую очередь ее основателя из США Микиту Микадо в финансировании протестов в стране. По данным журналистов, Микадо, известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, проводил средства для финансирования женских акций солидарности против насилия через свой минский офис PandaDoc. В ноябре 2019 к главе офиса Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам PandaDoc Бибек Бхаттари и заявил, что компания оказывает помощь «Центру по продвижению прав женщин», зарегистрированному в Минске.