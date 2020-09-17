Лукашенко объявил о закрытии границ с двумя странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает ТАСС.

Границы закроют с Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.

По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.

Ранее Лукашенко заявлял, что на западной границе Белоруссии развернута практически половина белорусской армии. Он неоднократно предупреждал, что Белоруссии грозит военная агрессия с территории Польши и Литвы, где разместились войска НАТО.

Подробно эту тему глава белорусского государства обсуждал 24 августа во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, он сообщил Москве о грозящей опасности и о том, что в Польшу или Литву из Берлина могут быть переброшены американские самолеты, способные нести ядерное вооружение. Действующий президент уточнял, что, если за границей «дернутся», лидеры двух государств договорились задействовать совместную военную группировку, сформированную в рамках договоренностей о Союзном государстве. Ее основой будет белорусская армия.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже шестую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить цветную революцию. В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину. Глава государства в интервью российским СМИ подчеркивал, что не может покинуть пост президента, поскольку сейчас является единственным, кто может защитить страну.