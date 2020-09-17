Россиянину запросили пожизненный срок за убийство из любопытства

Прокурор в ходе прений в суде запросил пожизненное наказание для Алексея Александрова, убившего двух жительниц Екатеринбурга из винтовки. Об этом в четверг, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

На допросе обвиняемый уверял, что расстрелял девушек «по плану возмездия» за издевательства в школе. «Некоторые личности осуществляли издевательства в отношении меня, это наносило мне урон. Его нужно было куда-то деть», — описал мотивы преступления Александров.

Он также отмечал, что состоял на консультативном наблюдении у врача-психиатра, однако экспертиза, проведенная ему в ходе следствия, признала его вменяемым.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, следователи уверены, что версия о мести — только придуманная обвиняемым линия защиты, а преступление Александров совершил из любопытства. Молодой человек приобрел пневматическую винтовку и сильно ее усовершенствовал. Проверить мощность оружия он решил на случайных прохожих.

25 августа 2018 года злоумышленник с винтовкой приехал на велосипеде в лесопарк Екатеринбурга, надел на голову прибор ночного видения и пошел в сторону учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел незнакомых девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Понаблюдав за ними и убедившись, что поблизости никого нет, Александров подошел к ним и выстрелил каждой в голову из винтовки. Солтанова погибла на месте. За жизнь Кузнецовой боролись медики, однако спустя неделю девушка скончалась в реанимации.