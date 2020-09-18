Стало известно о планах UFC по возвращению Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью ESPN рассказал о планах по возвращению в организацию ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора.

Стало известно, что Уайт готовит «нечто веселое» для спортсмена в 2021 году. «Я не гарантирую, что он будет драться, но мы кое-что для него готовим на начало следующего года», — заявил глава UFC.

12 сентября корсиканская полиция задержала Макгрегора из-за обвинений в домогательствах. Сообщалось, что спортсмен оголился перед девушкой, направлявшейся в туалет. Все обвинения в свой адрес боец отрицает.

Последний раз Макгрегор появлялся в октагоне в январе 2020 года, когда нокаутировал Дональда Серроне. В июне он заявил об уходе из смешанных единоборств. До этого спортсмен дважды завершал карьеру, но оба раза менял решение. Ирландец бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.