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Жириновский предложил кремировать Ленина

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил кремировать тело Владимира Ленина, если коммунисты не хотят предавать его американскому художнику Дэвиду Датуне. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM», его слова передает РИА Новости.

«Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери», — сказал глава фракции. Он также отметил, что Датуна готов заплатить за тело вождя революции до миллиарда долларов, а это, по словам Жириновского, огромные деньги.

Художник Дэвид Датуна заявил, что США в настоящее время движется к коммунизму. Именно поэтому, считает деятель искусства, тело Ленина больше нужно там. Он предложил выкупить у Москвы вождя революции и перевезти его на новое место в США, создав в Вашингтоне копию мавзолея.

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