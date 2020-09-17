Раскрыто отношение россиян к идее захоронения Ленина

Аналитики раскрыли отношение россиян к идее захоронения Владимира Ленина. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Согласно данным исследования, 40 процентов жителей России считают, что необходимо как можно скорее похоронить Ленина на кладбище. 17 процентов россиян также заявили, что вождя можно будет захоронить, когда не станет поколения, для которого он все еще дорог. При этом всего 22 процента опрошенных высказались за то, чтобы оставить тело Ленина в мавзолее на Красной площади.

Ранее сообщалось, что американский художник Дэвид Датуна захотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его на новое место в США. Датуна хочет построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для вождя. Художник намерен заплатить за тело Ленина первоначальную сумму в один миллион долларов, но при необходимости готов собрать более одного миллиарда долларов.