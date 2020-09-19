Олимпийский чемпион рассказал о причинах смены Навки на Семенович

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему в 1999 году перестал выступать в паре с Татьяной Навкой и начал тренироваться с Анной Семенович. Его слова приводит RT.

В качестве причины Костомаров назвал ссоры с Навкой. «Конфликты становились все более острыми. Таня тогда уже встречалась с [Александром] Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался, однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться», — рассказал он. По словам спортсмена, накопившийся негатив привел к смену партнерши.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Семенович в 1999-м. С ней они стали серебряными призерами чемпионата России-2000, но на первенстве Европы оказались на десятом месте, а на чемпионате мира — на 13-м. После Костомаров решил возобновить сотрудничество с Навкой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.