В готовности выбрать российский товар призналась шестая часть россиян

Выбирать непродовольственные товары предпочтительно российского производства готова только шестая часть россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации.

Еще 34 процента рассказали о готовности приобрести скорее иностранный товар, а для 41 процента страна производства оказалась неважна. Речь идет о таких товарах, как одежда, обувь, бытовая техника и других.

При этом 36 процентов опрошенных считают, что нужно стремиться заменить все товары отечественными, а еще столько же полагают, что товары некоторых категорий замещать не надо.

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Чем моложе участники опроса, тем чаще они предпочитали вариант выбрать иностранный товар. Для группы 18-30 лет это 47 процентов, для группы 31-45 лет — 43 процента, а для группы 46-60 лет — 38 процентов. И только в группе старше 60 лет респонденты чаще выбирали российское, чем иностранное — 27 процентов против 15-ти. Однако в этой же группе чаще всего звучал ответ, что страна производства не имеет значения (44 процента).

В последние годы растет количество тех, кому все равно, где произведен товар, а вот заинтересованных в зарубежных или российских товарах становится меньше.

Отказ покупать товары из-за отношения к конкретной стране или другому политическому мотиву россиянам не свойственен. Только 12 процентов рассказали, что поступают так иногда, а у четырех процентов такие ситуации случаются часто.

Опрос был проведен 14-16 августа 2020 года, в нем приняли участие тысяча респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,8 процента.

Ранее опрос портала Superjob показал, что более трети россиян, 37 процентов, предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте или в рублях, но в привязке к доллару или евро.