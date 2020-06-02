Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, за прошлый год оборот подделок составил порядка 29 миллиардов рублей, тогда как для легальной продукции этот показатель составил 100 миллиардов. Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах.

Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов. В основном россияне приобретают недорогие товары: 42 процента покупок пришлось на товары стоимостью до 500 рублей. В среднем в год граждане покупают семь игрушек.

Ранее в июне стало известно, что в детских слаймах нашли плесень. В общей сложности специалисты Роскачества изучили игрушки 14 брендов. Превышения по количеству микроорганизмов обнаружили в слаймах марок «Добр Бобр» и Thelarek.ru. Дрожжи и плесень могут спровоцировать аллергию и привести к быстрой порче игрушки.

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