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Россияне признались в любви к роскошным подделкам

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Большинство россиян, заявивших о приобретении копий роскошных вещей, не видят проблем в подделке люксовых брендов и считают, что бороться с контрафактной продукцией необязательно. Об этом свидетельствуют данные компании BrandMonitor, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Против организованной борьбы с распространение контрафакта, согласно опросу, выступают 63 процента опрошенных, противоположного мнения придерживаются 26 процентов респондентов, затруднились ответить 11 процентов. Ответственным за борьбу с контрафактом и подделками большинство россиян считает государство (44 процента), на втором месте — сами покупатели (27 процентов), бренды оказались на третьем месте (18 процентов), а каждый десятый опрошенный затруднился ответить на вопрос.

При этом 80 процентов россиян признались, что регулярно носят подделки наравне с лицензионными вещами знаменитых брендов. Об избирательности в выборе подделок сообщили 15 процентов, они надевают подделки только в определенных случаях. Лишь 3 процента россиян признались, что избавились от своих подделок после использования, а 2 процента затруднились ответить на вопрос.

При этом россияне готовы ходить в подделках абсолютно везде. Совершенно спокойно они наденут подделку на встречу с друзьями (93 процента), на поход в торговый центр или кино (88 процентов), вечеринку или праздник (84 процента), свидание (83), путешествие в другую страну (81 процент) и на работу или в офис (79 процентов). Наиболее брезгливы к подделкам известных брендов россияне дома, где носить их высказали готовность лишь 60 процентов опрошенных.

Согласно подсчетам BrandMonitor, рынок контрафактных товаров достиг 280 миллиардов рублей. Основные каналы сбыта — это торговые центры и вещевые рынки.

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