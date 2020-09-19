Россияне высказались против уничтожения санкционных продуктов

Большинство россиян высказались против уничтожения санкционных продуктов, а противоположного мнения придерживается почти каждый третий опрошенный. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает РИА Новости.

Так, 55 процентов граждан считают, что не следует уничтожать импортные продукты, ввезенные в Россию в обход санкций. При этом почти четверть из них указала, что эти продукты необходимо раздавать бедным и людям, нуждающимся в соцпомощи, а 14 процентов захотели, чтобы еду передавали в детдома, дома престарелых и соцучреждения. Девять процентов граждан предложили продавать продукты.

По данным опроса, 43 процента граждан считают цены на российские и импортные продукты в среднем примерно одинаковыми, каждый четвертый респондент назвал отечественные продукты дешевле зарубежных, об обратном заявили 16 процентов. При этом большинство россиян (70 процентов) ответили, что качество российских продуктов соответствует или превосходит качество импортных.

Летом 2019-го в России развернулась дискуссия об отказе от уничтожения санкционных продуктов. Так, депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагали правительству передавать продукты (если они качественные) в социальные учреждения для нуждающихся. Однако в Минсельхозе инициативу не поддержали из-за опасений роста нелегального оборота.

В 2014-м Москва ввела запрет на импорт из США, Австралии, Норвегии, Канады и стран Евросоюза некоторых продовольственных товаров. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.