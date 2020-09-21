«Манчестер Сити» начал сезон АПЛ с выездной победы

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 21 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме в составе «горожан» забитыми мячами отметились Кевин де Брейне и Фил Фоден. Во второй половине игры гол забил форвард хозяев Рауль Хименес, кроме того, отличился нападающий «Сити» Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити», пропускавший игру первого тура, начал сезон АПЛ с победы, набрал три очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Вулверхэмптона» также три очка, клуб находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 27 сентября на своем поле примет «Лестер». «Вулверхэмптон» в тот же день на выезде встретится с «Вест Хэмом».