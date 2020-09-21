Трамп рассказал о зависти России и Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США обладают «самым мощным оружием на Земле», а Россия и Китай этому завидуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Глава Белого дома сообщил, что направил 2,5 триллиона долларов на военные цели. «Мы восстановили мощь наших вооруженных сил, и нам это необходимо, стоит только посмотреть на Китай и Россию», — сказал он. Трамп добавил, что Пекин сейчас является большей угрозой для Вашингтона по сравнению с Москва.

Президент США также подчеркнул, до него «никто не проводил столь жесткую политику в отношении России».

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

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