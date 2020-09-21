Квят пожелал взять уроки борьбы у Нурмагомедова

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят рассказал о желании взять уроки борьбы у бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщается в группе Red Bull во «ВКонтакте».

По словам спортсмена, он не знаком с соотечественником, но очень хотел бы с ним познакомиться. Кроме того, Квят рассказал о встрече с бойцом MMA Конором Макгрегором, с которым он тренируется в одном клубе. По словам россиянина, ирландец очень приятный в общении человек, который всегда улыбается.

Нурмагомедов известен по выступлениям в UFC. В его активе 28 побед в 28 поединках. На турнире UFC 24 октября ему снова предстоит защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Соперником Нурмагомедова станет Джастин Гэтжи. В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий первое место занимает американец Джон Джонс. Нурмагомедов удерживает вторую строчку рейтинга.

Квят в нынешнем сезоне «Формулы-1» занимает 14-е место в личном зачете гонщиков. Его лучший результат — седьмое место на Гран-при Тосканы.