Квят потренировался с Макгрегором и удивил пользователей сети

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1» за команду Alpha Tauri, потренировался с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Соответствующий пост доступен в его Instagram.

На двух фотографиях видно, что Квят и Макгрегор провели совместную тренировку по боксу. «Было круто встретиться! Великий человек и боец!» — подписал публикацию гонщик.

Was cool to meet @thenotoriousmma Great person and great fighter! Фото опубликовано @danydk1

Снимки при этом удивили пользователей сети. «Это самая странная пара спортсменов, которых можно было увидеть вместе», «С самим Конором!», «Вот это да, ничего себе!» — написали они в комментариях. Некоторые фанаты восхитились физической формой спортсменов и пожелали им удачи.

Ранее Макгрегор оказался в центре скандала: его обвинили в домогательствах по отношению к замужней женщине во время отдыха на Корсике. 15 сентября появились фото его задержания местной полицией. Бойца отпустили после допроса, вины он не признал.

Ирландец заявил об уходе из смешанных единоборств в июне. До этого спортсмен дважды завершал карьеру, но оба раза менял решение. Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он бывший чемпион организации в двух весовых категориях.