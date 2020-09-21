Пашаев рассказал об отказе быть адвокатом Собчак

Эльман Пашаев, защищавший в суде совершившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова, рассказал, что его пыталась нанять в качестве адвоката телеведущая Ксения Собчак. Об этом он заявил в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Юрист уточнил, что предложение от Собчак поступило ему после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, где было совершено нападение на ее съемочную группу во время работы над фильмом «Монастырь особого значения». Однако Пашаев отказался, объяснив, что «такого шоу ему не надо».

Ксения Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого значения» 20 июля. В нем ведущая рассказала о жизни в Среднеуральком женском монастыре, в том числе об издевательствах над детьми. В фильме также было показано новое видео нападения сторонников бывшего схиигумена Сергия на съемочную группу. Ведущая обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием. Также Собчак сообщила о повреждении имущества и совершении насилия группой лиц.

Во время режима самоизоляции основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступил с публичным отрицанием коронавируса и проклинал тех, кто хочет закрыть храмы. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря.