Трамп назвал причину истощения американской армии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия истощена из-за участия в «бесконечных» войнах за рубежом. Причину такого положения дел в вооруженных силах страны он назвал в ходе предвыборного митинга в Дейтоне (штат Огайо), передает ТАСС.

По словам главы государства, когда он вступил на этот пост, «вооруженные силы были полностью истощены, самолеты, все истощено». Одно из объяснений этому — участие США в конфликтах за рубежом. «Я видел так много глупых бесконечных войн. Не так-то просто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс», — поделился Трамп.

В настоящее время ситуация исправляется, у США появились новые ракеты, танки, самолеты, бомбардировщики, истребители. Так, на данный момент в Ираке присутствует очень небольшой воинский контингент США, еще меньше американское присутствие в Сирии. «Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть. Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток», — признался хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп сократит войска в Афганистане и Ираке. Так, присутствие США в Ираке сократится с 5200 до 3000 военнослужащих. В августе глава Пентагона Марк Эспер утверждал, что США к концу ноября намерены сократить воинский контингент в Афганистане менее чем до 5 тысяч человек.