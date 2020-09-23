Лжепокупатели квартиры ограбили москвичку на пять миллионов рублей

Неизвестные вынесли из квартиры в центре Москвы имущество на общую сумму 5,6 миллиона рублей, предварительно связав и заперев в санузле проживающую в жилом помещении женщину и ее малолетнего сына, а также нанятую хозяйкой риелтора. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Злоумышленники проникли в квартиру, притворившись потенциальными покупателями жилья. Оба были в медицинских масках. Один из них был в шляпе с полями, синем деловом костюме и черных ботинках марки Fendi. Второй — в бейсболке, одет в черное, на шее повязан красный платок.

Зайдя в квартиру, лжепокупатели начали угрожать женщинам и ребенку оружием, затем связали их пластиковыми хомутами и заперли в туалетной комнате. После этого они забрали из квартиры ценные вещи и сбежали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.

Ранее в сентябре в Москве обокрали квартиру певицы Наташи Королевой и ее супруга Тарзана. Ценности и деньги из дома, предположительно, вынесли две женщины, с которыми Тарзан проводил время, пока Королева отдыхала на южном курорте. Одна из них позже объявила, что беременна от артиста.

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