В Байкале критически вырос уровень воды

В Байкале не прекращается рост уровня воды, уже превышена критическая отметка. Об этом сообщили на заседании правительства Бурятии, следует из пресс-релиза на официальном портале региона.

«По сведениям Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС" по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 метра по тихоокеанской системе высот», — доложил министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев, отметив, что вода прибывает примерно на сантиметр в день.

В Байкальском институте природопользования уже заявили о неблагоприятных последствиях роста уровня воды. По их мнению, может в том числе ухудшиться и качество байкальской воды.

В минприроды подчеркнули, что власти Бурятии для решения проблемы рассматривают возможность сброса воды через Иркутскую ГЭС. На заседании было принято решение объявить режим повышенной готовности в прибрежных территориях.

21 сентября в районе Байкала было зафиксировано землетрясение. В эпицентре — рабочем поселке Култук в Слюдянском районе Иркутской области — оно достигало 8 баллов. На станциях Слюдянка и Адриановская интенсивность составляла 7 баллов, в Иркутске — 5. Жертв и разрушений, по данным МЧС, не было.