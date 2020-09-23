Экономическое возрождение Европы застопорилось

Экономическое возрождение в Европе застопорилось на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, в августе индекс PMI упал до 50,1 пункта, что оказалось намного хуже, чем прогнозировали экономисты. Деловая активность по-прежнему ниже докризисного уровня, ряд секторов еще испытывает трудности, а до полного восстановления еще далеко, констатирует агентство.

«Поскольку количество случаев COVID-19 растет по всей Европе, снижение спроса со стороны осторожных потребителей, вероятно, повлияет на активность этой зимой, даже если правительствам удастся избежать возврата к более строгим мерам сдерживания», — считают экономисты.

Ранее в августе на фоне роста числа инфицированных европейские рынки обвалились, сильнее всего падал испанский IBEX 35 — на 3,4 процента. Немецкий DAX потерял 3 процента.

По прогнозам Всемирного банка, в целом восстановление мировой экономики может занять пять лет. В общей сложности, суммарный ущерб мировой экономике составит семь триллионов долларов к концу 2021 года.