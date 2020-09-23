Названо условие единственного в 2020 году пуска с Восточного

Единственный в 2020 году пуск с российского космодрома Восточный планируется на 17 декабря. Соответствующую дату назвал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb состоится при условии того, что Великобритания своевременно поставит в Россию данные космические аппараты, изготавливаемые в США, а также решит соответствующие финансовые вопросы.

В «Главкосмосе», как пишет агентство, не стали комментировать информацию источника.

В апреле действующий гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, имея в виду возможное сотрудничество по программе Starlink, которая аналогична OneWeb, заявил, что госкорпорация не будет объединяться со SpaceX, поскольку последняя является подрядчиком Пентагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание чиновника, отметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.

В июле 2019 года действующий гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, как сообщает ТАСС, что в 2020 году с космодрома Восточный будет проведено «от четырех до шести пусков». В феврале 2020 года менеджер заявлял уже о четырех планируемых пусках с данного космодрома. Согласно информации РИА Новости, в 2020 году пуски OneWeb с Восточного должны были состояться в апреле, мае, июне и июле. В этом же году в ноябре с Восточного должен был запускаться российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М».