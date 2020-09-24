Власти Подмосковья рассказали о самой маленькой квартире России

Власти подмосковного Красногорска опровергли информацию о существовании самой маленькой квартиры России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В сентябре на портале ЦИАН появилось объявление о продаже квартиры площадью почти семь квадратных метров, которая располагалась в построенном три года назад доме. Продавец указал, что там есть все удобства, включая душ, плиту, санузел и холодильник, и попросил за жилплощадь 1,15 миллиона рублей.

Минжилполитики прокомментировало объявление. В ведомстве рассказали, что, вероятнее всего, на продажу выставили не целую квартиру, а долю в ней, и забыли упомянуть об этом важном нюансе в объявлении. Чиновники также отметили, что если информация окажется правдивой, то планировка будет противоречить норме градостроительного проектирования, которая для Московской области составляет 28 квадратных метров на человека.

В июне самую маленькую квартиру-студию нашли в Москве. Она располагалась в новостройке на севере столицы. В объявлении продавец указал, что площадь объекта составляет чуть более 10 квадратных метров, а купить его предлагали за 3,1 миллиона рублей.

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