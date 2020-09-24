Набравший форму Макгрегор впечатлил фанатов

Бывший боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор опубликовал фото, сделанное в зале. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Физическая форма Макгрегора впечатлила фанатов и других бойцов. В частности, внешний вид ирландца оценила Йоанна Енджейчик, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Двойной чемпион, надо возвращаться в клетку!» — написал пользователь thenathancribley.

«Черт возьми. Это ж мотивированный Конор», — отметил dylanness82.

21 августа Макгрегор опубликовал фото с его поединка с американцем Нэйтом Диасом. Тогда ирландец намекнул на возможное возвращение в MMA. Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Позднее он менял решение. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

В своем последнем поединке он нокаутировал американца Дональда Серроне. Бой продлился 40 секунд.