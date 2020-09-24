Опубликованы переговоры летчиков во время случайной атаки Су-35 на Су-30

Telegram-канал «112» опубликовал расшифровку переговоров летчиков во время случайной атаки истребителя Су-35 на Су-30 в Тверской области.

Участники диалога — летчики Су-30 и Су-35. Как пишет канал, в ходе отработки ведения воздушного боя прозвучала команда «Огонь». Затем Су-35 должен был произвести фотовыстрел, однако вместо камеры сработала пушка.

— Доложите, что случилось?

— У 348 сработала пушка на выстрел.

Далее, по информации «112», речевой информатор Су-30 сообщил об отказе гидросистем истребителя и потере управления, после чего его экипаж решил катапультироваться.

В среду, 23 сентября, стало известно, что Су-35 по-настоящему атаковал Су-30 в ходе учебного боя. Ракетного вооружения на нем не было, также не должны были прозвучать выстрелы из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1. Сама атака должна была зафиксироваться на фото или видео. Однако пушка, которую обычно разряжают, ставят на предохранитель и обесточивают, не только выстрелила, но и точно попала в цель.

Су-30 разбился 22 сентября в 45 километрах от аэропорта Хотилово. Военные и сотрудники МЧС обнаружили обломки через четыре часа поисков. Экипаж истребителя катапультировался и не пострадал.

В Минобороны России сообщили, что по факту инцидента проводится расследование.