Российской сфере ЖКХ предрекли откат в нулевые годы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России решило изменить правила определения энергоэффективности зданий, чем фактически предрекло откат сферы ЖКХ в нулевые годы. На этом настаивают эксперты Ассоциации производителей современной минеральной изоляции (РОСИЗОЛ), соответствующие материалы поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Чиновники планируют внедрить в сферу ЖКХ проектный метод, согласно которому начнут определять класс энергоэффективности домов. Это означает, что присваиваемые каждому зданию характеристики будут существовать только на бумаге, но на деле контроль за соответствием реальных данных проектным осуществляться не будет. Как считают эксперты РОСИЗОЛ, это приведет к полному упразднению общедомовых и индивидуальных приборов учета (счетчиков), а также формированию усредненных показателей. В результате неизбежно вырастет плата за ЖКУ.

Специалисты предполагают, что таким образом Минстрой планирует снизить стоимость работ по возведению зданий и при этом увеличить темпы их строительства. Однако в РОСИЗОЛ считают, что рост наоборот замедлится, так как изменения потребуют от застройщиков больших расходов. Эксперты приводят в пример тот факт, что для обеспечения теплом одного обычного дома нужно в четыре раза больше центральных тепловых пунктов (ЦТП), чем для одного энергоэффективного. Сложившаяся ситуация также увеличит спрос и на земельные участки для котельных, что приведет к подорожанию квартир.

В ассоциации уверены, что подобные решения негативно скажутся на сфере ЖКХ. Эксперты аргументируют свою позицию тем, что в этом вопросе Россия явно отклоняется от мирового тренда в стремлении к энергоэффективности, который успешно зарекомендовал себя в Европе. Они прогнозируют, что в случае принятия законопроекта система обеспечения энергией в стране вернется на уровень 2000-х годов.

Ранее российские чиновники предложили увеличить размер штрафов для тех, кто предоставляет услуги ЖКХ. В конце сентября законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Если изменения вступят в силу, то в случае предоставления некачественных услуг организациям придется выплатить в первый раз от 5 до 10 тысяч рублей, а если ситуация повторится, то 30 тысяч рублей.

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