Россиян предложили ограничить в имущественных правах

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина предложила ограничить россиян в имущественных правах и таким образом решить проблему с рейдерством. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Законопроект касается долей в квартирах посемейного проживания и их продажи посторонним людям. По словам Метлиной, приобретение долей собственности на стороне приводит к конфликтам. Если изменения вступят в силу, доли можно будет продавать только членам семьи. Также перед заселением потенциальным собственникам нужно будет предоставить не только прописку и документы на право собственности, но и иметь долю в натуре, а не на бумаге. С помощью этого, депутат хочет ввести термин «квартира посемейного проживания».

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? «Человек задохнулся в собственной квартире» Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками

«Эту ситуацию с продажей долей нужно пресекать полностью. Если в жилье нельзя выделить долю в натуре, то продавать такие доли нельзя. Если можно сделать отдельный вход, санузел, кухню — пожалуйста. В частном доме или в большой квартире при согласовании всех собственников так сделать можно. Но в обычной городской квартире, одно-, двух-, трехкомнатной — нет. Значит, доли продавать можно только внутри семьи», — заявила Метлина.

Разработчики законопроекта предполагают, что поправка поможет решить проблему с незаконным захватом собственности и с некоторыми судьями, которые намеренно позволяют рейдерам вселяться в квартиры. Депутат рассказала, что на данный момент эта проблема касается 147 миллионов россиян, а за последние несколько месяцев она получила более 300 обращений от пострадавших от рейдеров людей.

Проблема с рейдерством в России остается актуальной. Недавно в сети появилось видео с подростками, которые пытались выселить своих соседей из квартиры. Позже выяснилось, что незаконная схема была организована жительницей Москвы. Она помогала мальчикам и их матери заселяться в квартиры, а те пытались вынудить соседей продать им часть собственности по низкой цене и съехать.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru