Попытавшиеся выжить своих соседей подростки-рейдеры попали на видео

В сети появилось видео, на котором несовершеннолетние рейдеры угрожают своим соседям и таким образом пытаются выжить их из квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На видеозаписи видно, как подросток оскорбляет своих соседей и угрожает одному из них убийством. Рядом с несовершеннолетним рейдером стоит его младший брат, который держит в руках вентилятор. Мальчик заявляет, что собирается выбить предметом зубы своей соседке. Затем кадр переходит в подъездный коридор. Там подросток замахивается картинной рамой на мужчину и говорит: «Мне ничего не будет. Я несовершеннолетний».

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Позже выяснилось, что на видео присутствует многодетная мать — 33-х летняя Виктория Епифанцева. С 2018 года она скупала доли в квартирах Москвы и заселялась туда вместе со своими детьми. Два ее сына-подростка (одному на тот момент было 15 лет) угрозами и оскорблениями пытались вынудить соседей по квартирам продать им часть собственности по низкой цене и съехать. Таким способом семья рейдеров планировала выселить Кирилла и Татьяну Новиковых, которые также присутствуют на видеозаписи.

Квартирным рейдерством Виктория Епифанцева и ее дети занимались не в одиночку. Схему придумала москвичка Лилия Бернард. Она и помогла Епифанцевой и ее детям поселиться в квартире Новиковых. Спустя время об этой ситуации узнали органы, которые возбудили уголовное дело. Женщин обвинили в жилищных махинациях и принуждении к совершению сделок с недвижимостью, а старшего сына Епифанцевой — в умышленном причинении вреда здоровью.

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