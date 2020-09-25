Смартфон Samsung за 180 тысяч рублей появился в России

Samsung Galaxy Z Fold 2 стал доступен для покупки в России. Модель появилась на сайте компании и у партнеров бренда.

Складное устройство оценили в 179 990 рублей. Galaxy Z Fold 2 доступен по программе Samsung Upgrade, также его можно купить в трейд-ин или с помощью рассрочки. Например, при выборе последней опции сумма ежемесячного платежа составит около пяти тысяч рублей.

Также 25 сентября флагманский смартфон получили те пользователи из России, которые до 24 сентября оставили заявку в рамках предзаказа. Первая серия предзаказов на Galaxy Z Fold 2 продолжалась до 14 сентября. В связи с повышенным спросом на модель и с целью продать больше девайсов, Samsung увеличила объемы поставок и продлила сроки предзаказа до 24 сентября.

Стоимость флагманского складного аппарата была объявлена на мероприятии Samsung 1 сентября. Galaxy Z Fold 2 получил два экрана — основной с диагональю 7,6 дюйма и дополнительный с диагональю 6,23 дюйма. Также устройство имеет производительный чип Snapdragon 865+ с поддержкой 5G, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели девайса находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.