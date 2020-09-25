Раскрыты доступные для сбора спецслужбами данные россиян

В России спецслужбы могут получить практически любую информацию о гражданах из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Об этом агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Так, для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке и номере телефона человека. Кроме того, они могу потребовать детализацию звонков россиянина в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление. Затем формируется доказательная база.

Если спецслужбы подозревают человека в подготовке террористического акта или мошенничестве, они могут изучить и его переписку, так как там могут содержаться доказательства. При необходимости у них есть возможность установить наблюдение или получить доступ к гаджетам подозреваемого.

Мясоедов пояснил, что для сбора информации необходим большой штат сотрудников, поэтому столь подробные данные о человеке собирают лишь при веских обстоятельствах. Он также напомнил о важности не допускать утечки личной информации, чтобы она не стала достоянием третьих лиц.