Трамп захотел расцеловать оперативников под прикрытием

Президент США Дональд Трамп похвалил оперативников под прикрытием и назвал их великолепными чемпионами Америки. Об этом он рассказал на митинге в Джексонвилле (штат Флорида), видеозапись с места событий публикует Bloomberg в своем YouTube.

Глава государства заявил, что они делают хорошую работу, и даже захотел обнять и расцеловать их. «В этом зале присутствуют оперативники под прикрытием (...), и я не могу раскрыть их. Я бы хотел подойти к ним, обнять и поцеловать — но, увы, нужно соблюдать социальную дистанцию», — пошутил Трамп.

19 сентября на предвыборном митинге в штате Миннесота президент США рассказал, что часто подвергается критике за «дружбу» с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он сам не понимает такую реакцию общественности на то, что ладит с президентом России.

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