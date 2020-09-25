Стрельбы «Калибром» в Черном море показали на видео

Подводная лодка «Колпино» нанесла удар по условной цели ракетой «Калибр». Момент выстрела был показан на видео в эфире телеканала «Звезда».

Выстрел по условной цели был нанесен в ходе учений «Кавказ-2020», проводимых в том числе в акватории Черного моря. Ракета «Калибр» была запущена с борта подводной лодки «Колпино» из подводного положения. После выстрела крылатая ракета пролетела расстояние порядка ста морских миль, успешное попадание в цель на побережье было зафиксировано с помощью беспилотников.

Б-271 «Колпино», которая выступает носителем ракет «Калибр», является дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3 «Варшавянка». Субмарина входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

ОКР «Калибр» — класс российских крылатых ракет большой дальности. Ракеты такого типа способны поражать морские цели на расстоянии 375 километров, наземные — 2600 километров. Ракеты «Калибр» производятся ОКБ «Новатор» с 1983 года.