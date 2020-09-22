США раскрыли «потрясающие» учения России и Китая

США раскрыли тайные учения России и Китая в Арктике, пишет Defense News.

Согласно изданию, о совместных мероприятиях Москвы и Пекина, о которых не было известно разведывательному сообществу Вашингтона, удалось узнать благодаря «потрясающему открытию», совершенному катерами типа Legend Береговой охраны США.

«Мы направили катер для патрулирования региона в относительно незамерзающий период сезона. И мы наткнулись на совместные учения России и Китая. Наше разведывательное сообщество не знало, что это происходит», — передает Defense News заявление бывшего коменданта Береговой охраны Соединенных Штатов адмирала в отставке Пола Цукунфта.

Издание уверяет, что в настоящее время «Арктика — это стратегическая горячая точка». Согласно Defense News, за последние несколько месяцев данный регион посетили, в частности, атомная подводная лодки типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США, считающаяся самой совершенной субмариной в мире, и единственный в мире серийный тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Издание отмечает, что с целью активизации наблюдения за Арктикой США планируют «несколько расширить полярное покрытие» региона спутниками и беспилотными летательными аппаратами.

В сентябре военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что ВВС США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков.

В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.