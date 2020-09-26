Боец из команды Нурмагомедова потерял сознание перед боем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Мамедов потерял сознание перед боем с корейцем Кьюном Пьо Кимом на турнире UAE Warriors 13. Об этом в Twitter сообщил журналист Джон Хьон Ко.

Поединок должен был состояться 25 сентября в Абу-Даби, однако был отменен из-за состояния россиянина. Отмечается, что Мамедову стало плохо из-за экстремальной весогонки.

На счету 30-летнего Мамедова 18 побед, одно поражение и одна ничья в поединках по правилам MMA. Он воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и тренируется с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В феврале этого года американский боец Дезмонд Мур потерял сознание во время поединка с соотечественником Кливлендом Маклином на турнире Titan FC 59. После удара коленом от соперника Мур обрушился на канвас. Для него поражение стало третьим в карьере.