«Тоттенхэм» пропустил на седьмой добавленной минуте и упустил победу в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 сентября, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме в составе «шпор» голом отметился Лукас Моура. В дополнительное время в ворота хозяев был назначен пенальти, который на седьмой добавленной минуте реализовал Каллум Уилсон.

«Тоттенхэм» набрал четыре очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» столько же очков, клуб уступает шпорам по дополнительным показателям и занимает девятую позицию.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 октября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» днем раньше на своем поле примет «Бернли».