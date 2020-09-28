Мэром города Румынии избрали умершего кандидата

Мэром румынского города Девеселу избрали умершего кандидата, бывшего градоначальника. Об этом пишет румынское «Радио Свобода».

57-летний Ион Алиман (Ion Aliman) выдвигался на свой третий срок от Партии социал-демократов (PSD). Однако незадолго до выборов он заразился коронавирусом, а 17 сентября умер от осложнений в больнице Бухареста.

Несмотря на это, покойный градоначальник в третий раз победил на выборах, обогнав двоих соперников по числу голосов: он получил 1020 из 1600. После объявления результатов избиратели посетили могилу Алимана, чтобы поздравить мэра и почтить его память.

Выборы градоначальника будут проводить повторно. До этого его обязанности будет исполнять заместитель.

В конце сентября на выборах в Костромской области победила Марина Удгодская, проработавшая почти пять лет уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах главы поселения по просьбе прежнего главы Николая Локтева. В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью.

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