Черчесов прокомментировал информацию о возвращении Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что не знает, откуда берутся такие слухи. Он также добавил, что решение остается за вратарем московского ЦСКА. При этом Черчесов выразил уверенность в том, что он первым узнает о любых изменениях ситуации.

13 сентября о возможном возвращении Акинфеева в сборную России порассуждал главный тренер ЦСКА Игорь Акинфеев. Он отметил, что был бы рад снова увидеть голкипера в международных матчах.

34-летний Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2003 году. Голкипер провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. В активе вратаря бронзовая медаль Евро-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.