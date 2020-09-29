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В России рассказали о «неудачном» испытании США истребителя шестого поколения

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: David Josek / AP

Испытания американского демонстратора истребителя шестого поколения сопровождались рядом неудач. Об этом рассказывает «Звезда».

«В области развития искусственного интеллекта для истребителя шестого поколения российской стороне известно, что испытания прототипа полноразмерного демонстратора показали недостаточную управляемость американского летательного аппарата и сбой при выполнении маневров набора высоты», — утверждает государственное издание.

Отмечается, что в ходе испытаний «не выполнялись и некоторые команды с удаленного пульта оператора».

В публикации еженедельника говорится, что США не располагают рядом технологий, достаточных для создания истребителя шестого поколения. «Как известно, США не обладают сплавами, способными выдержать температуру камеры сгорания водородного двигателя. Нет у них и соответствующих материалов для лопаток силовой установки. Американская разведка не раз пыталась перекупить формулы соответствующих веществ в России, но, слава богу, пока безрезультатно», — уверяет «Звезда», полагая, что российский проект «Игла» «на более чем десятилетие опережает в этой области американский аналог».

Согласно изданию, «в нынешнем Су-57 уже содержится возможность быть доработанным до уровня шестого поколения». Там же американский демонстатор истребителя шестого поколения называется «Волшебным пепелацем».

В сентябре помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

В августе аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили российски Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu российский самолета Су-57 был объявлен истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте). Там же говорилось, что «русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира».

Таким образом в Поднебесной отреагировали на произошедшее в том же месяце крушение самолета Су-57, который должен был стать первым российским серийным образцом истребителя пятого поколения.

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