В США предупредили о возможном росте заражений коронавирусом в ближайшие дни

Вице-президент США Майкл Пенс предупредил о возможном росте заражений коронавирусом в стране в ближайшие дни. Об этом он рассказал в ходе выступления в Белом доме, передает ТАСС.

Пенс обратил внимание на то, что количество положительных результатов тестов на коронавирус увеличивается в десяти американских штатах. «Американской общественности следует ожидать того, что число случаев в предстоящие дни будет расти», — добавил он.

22 сентября число погибших от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек. Сообщалось, что почти в 30 штатах США наблюдается быстрый рост числа зараженных.

По последним данным, в США зафиксировано 7,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 204,9 тысяч человек умерли, еще 2,7 миллиона — вылечились. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных и числу летальных исходов. Всего в мире насчитывается более 33 миллионов случаев заражения.